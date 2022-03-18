США не видят признаков того, что Путин готов остановиться, - Блинкен

На нынешнем этапе Россия и ее лидер Владимир Путин не демонстрируют никаких признаков участия в ответственных переговорах и прекращения кровавой агрессии РФ против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день, я должен сказать, с одной стороны мы приветствуем Украину за то, что она остается за столом (переговоров. - Ред.) несмотря на бомбардировки каждую минуту. Но в то же время я не увидел никаких значительных усилий со стороны России, чтобы дипломатическим. путём прекратить эту войну, которую она ведет", - подчеркнул он.

По его словам, Соединенные Штаты будут всячески поддерживать старания Украины достичь деэскалации по дипломатическому пути, а также добиться прекращения огня и вывода российских войск. В этой связи Блинкен приветствовал усилия и других стран, включая Францию, Германию, Израиль, Турцию.

Госсекретарь США при этом подчеркнул, что настоящая дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации.

"Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Напротив, если вы послушаете его последние заявления вчера, они наводят на мысль, что он двигается в обратном направлении", - подчеркнул Блинкен.

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