За три недели войны российские оккупанты атаковали 43 украинских больницы, - ВОЗ
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Со времени полномасштабного вторжения России в Украину Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 43 атаки на медицинские учреждения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.
"Нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права", – сказал Гебреес.
Также российские войска препятствуют доставке гуманитарной помощи ООН в Сумы и Мариуполь, заявили в ВОЗ.