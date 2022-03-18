С сегодняшнего дня цены на топливо снизятся. Бензин и дизтопливо будут стоить на 5-7 грн меньше, - Минэкономики

Цены на горючее в Украине снизятся уже сегодня. Дизтопливо теперь будет стоить на 5 гривен меньше, а бензин – на 7 гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся. Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным, поскольку Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

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"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается. Благодаря этому сможем аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания. Доступное топливо позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе", - добавили в министерстве.