Россия ответит за свои зверства против Украины, - США в ООН

Российская Федерация во главе с Путиным будет нести ответственность за убийства и другие зверства, совершаемые ее военными в Украине.

Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия будет отвечать за свои зверства, и есть только один способ покончить с этим безумием. Президент Путин, прекратите убийства! Выведите свои силы! Оставьте Украину раз и навсегда!" – призвала глава американской миссии при ООН.

Она подчеркнула, что накануне Международный суд ООН обязал Российскую федерацию прекратить вторжение в Украину. Россия, однако, продолжает открыто нарушать международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Жестокая тактика России убивает мирных жителей, медиков и некоторых журналистов, которые показывали нам правду об этой войне. Россия атаковала так много из того, что мы считаем священным, и все, за что выступает Организация Объединенных Наций. Действия России должны быть бесспорно осуждены", - подчеркнула постпред США.

Она повторила заявление президента Байдена, что Украина никогда не станет победой для Путина.

"Каких бы успехов он ни добился, сколько бы он ни убил и какие бы города ни разрушил, Украина никогда не станет для него победой. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной и украинским народом, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прекратить эту трагическую и ненужную войну",- подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

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