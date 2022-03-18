Нас все больше, а россиян все меньше, готовимся к посевной, - Ким

Боевые действия происходят дальше от Николаева, в области готовятся к посевной и настраивают логистику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграме.

"Создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры. Начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже 20".

Военные действия происходят дальше от Николаева. В селах сейчас хуже. Но нас все больше, а их все меньше.

Также сейчас настраиваем логистику, запускаем бизнес, готовимся к посевной", – отметил Ким.

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