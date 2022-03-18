Новости • Агрессия России против Украины, Война

Нас все больше, а россиян все меньше, готовимся к посевной, - Ким

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Нас все больше, а россиян все меньше, готовимся к посевной, - Ким
Боевые действия происходят дальше от Николаева, в области готовятся к посевной и настраивают логистику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграме.

"Создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры. Начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже 20".

Военные действия происходят дальше от Николаева. В селах сейчас хуже. Но нас все больше, а их все меньше.

Также сейчас настраиваем логистику, запускаем бизнес, готовимся к посевной", – отметил Ким.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Lvbnhj
    Москаль....гумус ,перегній.
    ..
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Urs
    ну, ваще-то росиян на территории Украины стало меньше тысяч на 15. А может и на 20. Но справедливости ради нужно сказать, что за это же время территорию Украины покинуло больше 2,5 миллиона граждан Украины. Далеко не все вернутся через два года назад. Никто ж не гарантирует, что следующие выборы снова не пройдут под командованием "телевизора".
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