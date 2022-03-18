Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил список требований к Украине
Об этом сообщает НВ со ссылкой на присутствовавшего во время разговора пресс-секретаря Эрдогана, передает Цензор.НЕТ.
Разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину.
Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил список требований к Украине, выполнение которых считает необходимым условием прекращения вторжения.
В список требований входит нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине", а также то, что Путин называет "денацификацией".
Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не стал раскрывать содержания этих пунктов.
Турция заявляет, что не признает законность российской оккупации Крыма, безусловно поддерживает территориальную целостность Украины и требует прекратить вторжение России.
Вместе с тем, Турция не планирует вводить санкции против России, объясняя это необходимостью сохранить позицию посредника для переговоров.
17 березня в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких МЗС повідомило, що Туреччина "готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому".