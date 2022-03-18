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Удар по Львову: уничтожен авиаремонтный завод, - Садовый

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Удар по Львову: уничтожен авиаремонтный завод, - Садовый
Работа завода была остановлена заранее, поэтому жертв нет.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожено. Активная работа завода была заблоаговременн остановлена, поэтому человеческих жертв нет", - написал он.

Мэр Львова отметил, что на месте работают спасатели и коммунальные службы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 18 марта во Львове прогремели три взрыва, на окраине города был виден черный дым. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли ракетами район Львовского аэропорта.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Профессор Талк
    @SergejTalk
    ·
    7 год
    Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
  • Володимир Романюк c2d9b28a
    Живу в Брюховичах,п"ять км. від Львова.Маю сімдесят років.Сьогодні десь пів на сьому пробудився від вибухів,дивлюсь над Львовом чорний дим,все вищий і вітер жене в сторону кордону на захід.І ось відчуття.Страху не маю за себе,але ту сучу москальню давив би голими руками.Хоча раніше до росіян ставився з приязню,виріс разом,жив разом,робив разом...І хоча в армію не беруть шістдесят плюс,про два плюси все-таки скажу.Перший - краще загинути швидко і на свіжому повітрі,прихопивши якогось москалика в могилу,аніж довго і смердючому мирному ліжку.Другий - коли гине старий,то молодий має шанс вижити...
  • Ihor V
    Знову, черговий довпойоп розповідає що і де знищили рашисти. Як то кажуть: "довпойоп - находка врага"
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