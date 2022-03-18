Удар по Львову: уничтожен авиаремонтный завод, - Садовый

Работа завода была остановлена заранее, поэтому жертв нет.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожено. Активная работа завода была заблоаговременн остановлена, поэтому человеческих жертв нет", - написал он.

Мэр Львова отметил, что на месте работают спасатели и коммунальные службы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 18 марта во Львове прогремели три взрыва, на окраине города был виден черный дым. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли ракетами район Львовского аэропорта.