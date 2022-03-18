В переговорах с Россией полезна была бы "другая логика", - Кулеба
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
При этом он констатировал, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас проходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить.
"Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но у них просто нет мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезна. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", - говорит Кулеба.
"Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над снабжением необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.
Министра также спросили о месте возможной встречи Зеленского с президентом страны-оккупанта.
"Конкуренция, уже там соревнование между разными странами, чтобы принять эту встречу. Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - ответил он.