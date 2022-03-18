Гуманитарные коридоры в Сумской области. СПИСОК
Об этом сообщает глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Из всех городов, кроме Сум, колонны будут отправляться в 9:00 утра. В Сумах – с 13:00 до 14:00.
Из всех населенных пунктов кроме Сум и Тростянца колонны будут отправляться с площадей перед городскими и поселковыми советами.
В эвакуационные автобусы могут сесть женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. Можно взять с собой домашних животных.
Мужчины могут выехать по гуманитарному коридору только за рулем собственного авто.
🔶Подробности:
➡️ Тростянец - Полтавская область
(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
🔸Частично на автобусах и личном транспорте.
✅ Место сбора;
📌 Внимание, Тростянец!
🔶Выезд автобусов – от ПТУ в 9:00
🔶Для автомобилей – место сбора: стадион им.Куца.
Маршрут движения по городу на выезд в сторону г. Сумы – ул. Кенига стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул Гришина (объездная) - ул Шевченко и дальше в сторону города Сумы.
➡️ Сумы - Полтавская область
(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
🔸Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
✅Выезд автобусами в Сумах:
⏳Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.
❗Места сбора в Сумах:
🔶 Основной выезд: возле памятника Алеше, (р-н школы 2).
🔺Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)
🔸- БК "Химик"
🔸- ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"
🔸- "Бильбоу" на пр. Курском
🔸- ТЦ "Мануфактура"
➡️ Лебедин - Полтавская область
(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
🔸Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
➡️ Конотоп - Полтавская область
(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
🔶Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
➡️ Большая Писаревка - Полтава
(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).
🔶Из поселка Большая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
➡️ Краснополье - Полтавская область
(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
🔶Частично на автобусах и личном транспорте.