В результате вооруженной агрессии РФ погибли 109 детей, более 130 ранены

В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта 2022 года погибли 109 детей и более 130 ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях", - говорится в сообщении.

В результате бомбежек и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и г. Киеве – 35.

"Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где продолжаются активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

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