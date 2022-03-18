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Удар по львовскому аэропорту: оккупанты выпустили 6 крылатых ракет из акватории Черного моря, 2 из них были уничтожены

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Удар по львовскому аэропорту: оккупанты выпустили 6 крылатых ракет из акватории Черного моря, 2 из них были уничтожены
Войска РФ нанесли ракетный удар по Львову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины.

"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены, говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 18 марта во Львове прогремели три взрыва, на окраине города был виден черный дым. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли ракетами район Львовского аэропорта.анты

Позже стало известно, что несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове.

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Ооо, да это же нашими ракетами Львов накрыли, х555 - это переделка под неядерные х55, которыми Кучма в 1999 году рф обеспечил в количестве 600 штук
  • Ihor V
    Подякуємо чучмі, який подарував рашистам півтисячі ракет Х-55. І тепер рашисти єпашать по Україні нашими ж ракетами.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Насправді цей удар військового значення саме зараз не мав. Це здійснено з прицілом на майбутнє - завадити Україні мати бойву авіацію після підписання перемир'я. Саме перемир' я, а не миру. Кацапи готуються зафіксувати статус-ко, закріпитися, окопатися і за рік-два, врахувавши помилки і наростивши м'язи - повторити. А от Україну заздалегідь лишають можливості поповнити озброєння. Ось чому відмова від курсу в НАТО позбавляє можливостей Україну озброювати. Надія лише на поставки з країн НАТО.
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