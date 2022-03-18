Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,2 тыс. человек, 450 танков, 1448 бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составляют:
личного состава – около 14200 человек,
танков ‒ 450 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
артиллерийских систем – 205 ед,
РСЗО - 72 с,
средства ПВО - 43 ед,
самолетов – 93 ед,
вертолетов - 112 ед,
автомобильной техники - 879 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12.
Специальная техника - 11.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.