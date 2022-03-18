Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,2 тыс. человек, 450 танков, 1448 бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составляют:

личного состава – около 14200 человек,

танков ‒ 450 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,

артиллерийских систем – 205 ед,

РСЗО - 72 с,

средства ПВО - 43 ед,

самолетов – 93 ед,

вертолетов - 112 ед,

автомобильной техники - 879 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12.

Специальная техника - 11.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.