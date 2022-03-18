Ночью войска РФ нанесли авиаудары по Львовской, Сумской, Луганской, Донецкой и Николаевской областям, - отчеты ОВА

Ночью 18 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по Львовской, Сумской, Луганской, Донецкой, Николаевской областям.

Об этом свидетельствуют данные глав военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8.00 18 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Относительно спокойно ночь прошла в Житомирской области (несколько тревог), Кировоградской, Днепропетровской (утром тревога), Запорожской, Ровенской (одна воздушная тревога), Волынской, Винницкой (звучали воздушные тревоги), Закарпатской, Хмельницкой (утром воздушная тревога), Тернополь воздушная тревога), Черкасской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской (утром одна тревога), Одесской (одна воздушная тревога ночью) областях.

В то же время в Киевской области всю ночь звучали сигналы ракетных ударов. Наиболее горячими точками остаются: Бучанский район – Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка, направление Житомирской трассы, Вышгородский район и 4 общины в Броварском районе.

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В Черниговской области продолжались оборонные бои возле Чернигова. В большинстве микрорайонов города нет света, воды. Связь ограничена. Ночью несколько воздушных тревог, днем ​​и ночью несколько часов россияне обстреливали центр, спальные районы города. Трудная ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.

Сумщина. Российская армия обстреливала из артиллерии Ахтырский район и окрестности Сум. В селах этих районов русские оккупаниы выгнали людей из домов, издевались над ними, забирали еду, ломали телефоны и жгли дома. Из некоторых населенных пунктов уводили всех мужчин в неизвестном направлении. Утром Сумщина получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.

Харьков. В Харькове спасатели до сих пор тушат пожар на харьковском рынке. Во время повторного обстрела торговых павильонов погиб спасатель. Огонь перекинулся на соседние жилые дома. Продолжаются атаки россиян на жилые районы. Продолжаются бои на Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлениях.

Львов. Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 прогремели, по предварительной информации, три взрыва. Обстоятельства и результаты обстрелов выясняются.

Луганская область. Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке пострадали здание СБУ, водоканал, оптовые базы. В 5:00 оккупанты накрыли "Градами" Кременную и Лисичанск. За ночь по меньшей мере двое погибших. Число жертв среди мирного населения уточняется.

Донбасс. По всей линии фронта на севере и центре области продолжались обстрелы. Мариуполь остается в осаде. Уличные бои велись в Марьинцах и Красногоровцах. Авдеевку обстреливали ночью и обстреливают по состоянию на утро. Также всю ночь враг обстреливал Верхнеторецкое, Новобахмутовку, Красногоровку, обстрелы продолжаются и по сей день.

Николаевщина. На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои. На оккупированных территориях российские оккупанты терроризируют местное население в селах.

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Херсонская область. За последние сутки в Херсонской области уменьшилось количество взрывов и выстрелов. Несмотря на это, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом Херсоне русские захватчики установили новые блокпосты. Люди ждут зеленые коридоры.