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Последствия вражеских обстрелов Житомирщины. ФОТОрепортаж

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Спасатели Житомирской области продолжают работать над ликвидацией последствий вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 17 марта в с. Яблоновка Коростенского района в результате артиллерийского обстрела разрушены 2 частных жилых дома и повреждены еще 2 здания. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ задействованы 1 ед. техники и 6 чел. личного состава 13 ДПРЧ. Погибших и травмированных нет.

"Ночью 18 марта в с. Залесье Коростенского района враг повредил в двух частных дворах жилой дом и хозяйственное здание. Еще одно хозяйственное сооружение в результате обстрелов было разрушения с последующим возгоранием. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 1 ед. техники и чел. личного состава 14 ДПРЧ. Погибших и травмированных людей нет", - добавляют в ГСЧС.

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Последствия вражеских обстрелов Житомирщины 06

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