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В театре Мариуполя прятались по меньшей мере 1300 человек, живыми вышли 130, - нардеп Тарута

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В театре Мариуполя прятались по меньшей мере 1300 человек, живыми вышли 130, - нардеп Тарута
Сколько человек остается под завалами живых, а также число раненых и погибших неизвестно. Завалы не разбирают – коммунальщики физически уничтожены.

Об этом пишет в фейсбуке народный депутат "Батькивщины" Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько людей продолжает находиться под завалами, сколько там раненых и погибших, никто не знает. Понятно только, что шансов выбраться оттуда у людей нет. Завалы никто не разбирает. Службы, которые должны разбирать завалы, службы спасения и коммунальные, и государственные за дни блокады рашистскими кафиры физически уничтожены. Убито много медиков. Это значит, что все выжившие после бомбардировки либо умрут под завалами театра, либо уже умерли", - написал он.

По словам Таруты, под завалами на 80% разрушенного Мариуполя прямо сейчас заживо похоронены десятки тысяч человек.

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"Мариуполь сегодня – это камера пыток, где рашисты убивают женщин и детей самыми жестокими способами! Мир должен об этом кричать! – призвал нардеп.

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Топ комментарии

  • экзорцист
    Маскалі - не люди! Хто ще хоче брати їх в полон?
  • Александр Лихошва
    Прекратите брать в плен, нужно что бы они обсерались уже на границе от страха попасть в Украину
  • Green sheet
    За будь какую цену? Ты предлогаешь отправить войска в засаду или окружение чтобы их разбили и тогда кацапоиды смогут сделать *мариуполь* в каждом украинском городе? Не спроста ***** держит Мариуполь в осаде и проводит там геноцид. Ето ловушка с большой вероятностью. Деблокировать Мариуполь можно только разбив и взяв в окружение врага на других фронтах и перекрыть крымский перешеек и кацапоиды будут вынуждены отвести войска от Мариуполя чтобы самим не попасть в окружение.
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