Россияне собрались праздновать "годовщину" оккупации Крыма
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым. Реалии".
"Большую программу мероприятий" анонсировал глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развозжаев.
"На концерте выступят группа "Любэ", Олег и Родион Газмановы, Юлия Чичерина и наши лучшие творческие коллективы города", – говорится в телеграм-канале Развожаева.
Лидер прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов заявил, что 18 марта организует "традиционный автомотопробег и праздничную программу на горе Гасфорта".
"Колонна из мотоциклов и автомобилей стартует 18 марта в 10:00 от перекрестка К. Маркса и ул. Серова в Симферополе и проследует к Сапун-горе, где соединится с Севастопольской колонной. Праздничная общая авто/мотоколонна проедет через центр Севастополя к горе Гасфорта", – сообщили "Ночные волки".
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, чтоПутин не посетит концерт в Москве, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма, и не поедет в эти дни на аннексированный полуостров.
Представительство президента Украины в АР Крым призывает граждан Украины не участвовать в мероприятиях, организуемых российскими властями в Крыму по случаю восьмой годовщины аннексии Крыма из-за возможных провокаций.