Россия меняет поведение и позиции на переговорах, - Подоляк

Если сначала Россия категорически отказывалась что-либо обсуждать, то сейчас слушает аргументы и идет на определенные компромиссы.

Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Запросные позиции, с которыми Россия заходила в эти переговоры, были вообще ультимативны и неуместны для Украины. Сегодня мы имеем несколько иную картину: эти переговоры идут более или менее конструктивно. Ну, как конструктивно: представители России до сих пор находятся в иллюзиях, что они – влиятельная страна и где-то побеждает и должна диктовать новые правила глобального поведения. Однако понемногу они этих иллюзий лишаются и начинают реалистичнее смотреть на окружающий мир", - сказал Подоляк.

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Он отметил некие положительные моменты в переговорах с РФ.

"Оптимизм исходит из того, что мы видим, как они реагируют на наши предложения: как мы видим прекращение огня, отвод российских войск, урегулирование в целом. Если первые пару недель они отказывались категорически во что бы то ни стало обсуждать, то сейчас они слушают аргументы, с чем-то соглашаются, с чем-то нет, выдвигают встречные аргументы, и определенные компромиссные позиции мы находим. Я не думаю, что они (Россия – ред.) могут вытянуть войну месяц, два, три – ресурсов нет", – добавил представитель ОПУ.

На вопрос, обсуждается ли внеблоковый статус в этих переговорах, Подоляк отметил: "Обсуждается ключевое для нас – гарантии безопасности. Это может быть любая конструкция, где будут конкретные гарантии безопасности. Чтобы мы не оставались один на один, и первые недели вообще не получали финансовую и консультативную помощь, а чтобы, если у нас война, рядом стояли страны, которые безусловно будут оказывать нам военную помощь. Это может быть любой блок, в котором участвовали бы мощные армии, чтобы Украина не была один на один" , – ответил он.