Из Мариуполя за двое суток смогли уехать 35 тыс. гражданских, - глава ОВА Кириленко

С начала работы гуманитарных коридоров в Мариуполе город собственным транспортом и пешком смогли покинуть около 35 тыс. мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Всего это около 35 тыс. человек, выехали за указанные двое с лишним суток", - рассказал Кириленко в эфире телемарафона в пятницу.

Он подчеркнул, что руководство области совершенствует логистические процессы эвакуации. Все эвакуированные жители Мариуполя получают необходимую помощь.

Читайте также: В театре Мариуполя прятались по меньшей мере 1300 человек, живыми вышли 130, - нардеп Тарута