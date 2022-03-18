Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты обстреливают украинские позиции под Запорожьем из минометов и вертолетов, - Арефьев

23 51247
Оккупанты обстреливают украинские позиции под Запорожьем из минометов и вертолетов, - Арефьев
Российские захватчики систематически обстреливают украинские позиции, применяя вертолеты и минометы.

Об этом в Телеграмме сообщил представитель председателя Запорожской ОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты систематически обстреливают наши позиции, применяя минометы 120-го и 82-го калибров, нанося авиационные удары парой вертолетов Ка-52 и систематические огневые удары из артиллерии 152-го, 122-го калибра", - сказал Арефьев.

Он также прокомментировал произошедшие в пригороде областного центра Запорожья сегодня утром.

"Из реактивных систем залпового огня "Смерч" российскими оккупантами сегодня, 18 марта, около 8:00 был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из прилегающих к нему заводов и карьера. В результате чего возник пожар на территории завода", - сказал Аревьев.

Также смотрите: За две недели оккупанты не захватили ни метра земли в Запорожье, - глава ОВА Старух. ВИДЕО

Масштабы разрушения и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован и ликвидируется силами ГСЧС.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗАПОРІЖЖЯ-СТОЛИЦЮ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА СМЕРДЮЧІМ ЛАПАТНІКАМ НЕ ВЗЯТИ НІКОЛИ...
  • Verter_98
    Это заголовок инвалид на голову писал.

    Это не Запорожье, а Запорожская обл.

    Ждём инфу про сбитые вертушки и жареных ответным огнём орков. А то совсем обнаглели.
  • Ярослав Шевченко 51a490e4
    Люди ви що з глузду з'їхали?! Смерч то до 80 км, полігон на окраїні, завод та кар'єр, а тут вже паніка Запоріжжя!!!! Вони смерчами та градами довблють Харків даже не перетинаючи границю. Нєхєр розганяти паніку.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости