Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове удалось локализовать

Спасателям удалось локализовать пожар на крупнейшем рынке Европы и спасти от уничтожения 10 близлежащих частных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш в совместном эфире телеканалов 18 марта.

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"Пожар на рынке "Барабашово" локализован. Кроме рынка, у нас и за ночь, и за утро были попадания по административным жилым домам. В Харькове уже разрушены более 700 зданий. Обстрелы не прекращаются. Но, несмотря на это, Харьков был, есть и будет украинским. Харьков держится. Украина победит", - сказал Терехов.

Со своей стороны, Роман Примуш отметил: "Чрезвычайно тяжелая ситуация в Харьковской области. Почти сутки наши пожарные задействованы в ликвидации пожара на рынке "Барабашово". Это 7000 кв.м. В настоящее время удалось локализовать пожар, спасти десять частных домов, расположенных рядом.

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Оккупант пренебрегает Женевской конвенцией. Непосредственно во время спасательных работ обстреливаются спасатели. Это не единичный случай (на "Барабашово". – Ред.), это происходит по всей стране. Уже 19 спасателей погибли при исполнении своих обязанностей".