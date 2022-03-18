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"Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах": Зеленский предлагает гарантировать 100% вкладов граждан во всех украинских банках

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"Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах": Зеленский предлагает гарантировать 100% вкладов граждан во всех украинских банках
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести гарантию 100% вкладов граждан во всех украинских банках. Это задача для Национального банка Украины, народных депутатов и чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента.

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"Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", - сказал Зеленский и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такую инициативу, "поскольку это нужно украинцам".

Как отметил президент, это – особая задача для Национального банка Украины, народных депутатов и чиновников.

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Топ комментарии

  • Сірий
    А як там з вкраденими грошима з Привату?
  • Bohdan SA
    Нудить вже від цього дегенерата,страітеля дарог під час війни.
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Хочется верить, а то я в два пенсионных фонда влезла в 2019.
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