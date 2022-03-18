ГУР МО обнародовало список российских оккупантов из Дагестана, совершающих военные преступления против мирного населения Украины

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список из более 3,3 тысяч российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в г. Буйнакск Республики Дагестан.