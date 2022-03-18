Кулеба о санкциях против России: Ничего сложнее истории со SWIFT не было - пришлось идти на запрещенный в дипломатии прием

Украинским дипломатам пришлось идти на крайне недипломатический прием для блокирования доступа российских банков к системе SWIFT.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу откровенно, что если бы мы действовали инструментами классической дипломатии, то никакого отключения российских банков от SWIFT мы бы не получили. Было два решающих момента для получения этого результата. Первый – это было онлайн-включение президента Зеленского на саммит лидеров Европейского союза. Это то включение, где он сказал, что, возможно, вы в последний раз видите меня живым.Это общение произвело на них огромное впечатление.А, кажется, на следующий день или через день я включился на встречу министров иностранных дел Европейского союза, где они обсуждали, какие именно санкции вводить. Перед этим, у меня там есть друзья, которые сливали информацию – писали, что по SWIFT ничего не получается, и на момент включения я знал страны, блокирующие SWIFT.

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И пришлось идти на крайне недипломатический, в принципе, запретный в дипломатии прием – это называть всех по именам. Причем не по именам стран, а именно по фамилиям, по именам людей. И я это сделал.

Это очень, мягко говоря, не по правилам, это было очень рискованно. Но я понимал, что либо сейчас, либо никогда, и потому я это сделал. Я назвал пять фамилий.

По моей информации, после того, как я отключился, и они продолжили заседание, там проходил просто армагеддон. Где-то в течение следующих двух часов трое из названных мной коллег мне позвонили по телефону – точнее двое позвонили, а один написал сообщение. Сообщение было такого содержания: "Как ты смеешь лгать обо мне и про мою страну, что мы там против чего-то. Мы действительно никогда SWIFT даже не обсуждали".

То есть было неприятно, но мне было все равно, потому что главное, что я понял, он дает заднюю. Другой человек позвонил и чуть ли не со слезами в голосе начал говорить: "Пойми, это так сложно, это приведет для нашей страны к таким последствиям, мы не можем на такое пойти, у нас вырастут цены, в домах наших граждан не будет света".

Я сказал: "Смотри, вы волнуетесь за то, что у вас света не будет в домах? Мы волнуемся за то, что у нас вообще не будет домов, потому что их разбомбят. Согласитесь, что это не соизмеримые вещи".

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А третий звонок был такой: "Дмитрий, я тебя услышал, я только что вышел к нашим СМИ, сделал пресс-конференцию и сказал, что моя страна поддерживает полное отрубание России от SWIFT, мы за вас".

Так \мы пробили отключение российских банков от SWIFT", - рассказал Кулеба.

"Скажу честно, что за всю мою дипломатическую карьеру ничего сложнее истории с SWIFT не было. Но результат есть, и это табу – снято. А сейчас два дня назад я говорил с министром иностранных дел одной очень влиятельной страны ЕС. Он мне сказал одну фразу, и я теперь хочу, чтобы эту фразу мне повторили все министры иностранных дел стран Европейского союза. Фраза звучит так: "Дмитрий, у нашего правительства больше нет никаких табу в отношении каких-либо санкций в отношении России". Вот то настроение, которое нужно для того, чтобы действительно одержали полную и безвозвратную санкционную победу над Россией", - резюмировал министр.