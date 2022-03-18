Враг пытается нарастить группировку войск в направлении Киева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 18 марта

Идут двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 18.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, стратегические задачи разгрома группировок ВС Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными. Частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобужском операционных районах.

Также сообщается, что враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,2 тыс. человек, 450 танков, 1448 бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку.

Также отмечается, что российские террористические войска не оставляют попыток завладеть городом Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия по организации инженерного и материально-технического обеспечения.

"В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеет частичный успех. Продолжает производить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны.

В Донецкой области активных боевых действий враг не вел", - говорится в сводке Генштаба.

В Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

Также читайте: Оперативная информация по состоянию на 06:00 18 марта по российскому вторжению, - Генштаб

На Южнобужском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает производить обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки.

"Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны сопротивляются российским агрессорам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике. Сохраняем спокойствие! Верим в Вооруженные Силы Украины!", - резюмируют в Генштабе.

Вместе победим! Слава Украине!