"Передача советских С-300 из других стран в Украину невозможна... Москва этого не допустит", – Лавров
Об этом заявил Лавров заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу RT, которого цитируют РИА Новости и РБК, передает Цензор.НЕТ.
Передача советских С-300 из других стран в Украину невозможна и будет незаконной, Москва этого не допустит.
Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые будем считать, что перевозят оружие, станут законной целью. Это ясно".
Лавров также повторил свою мантру, что Россия напала на Украину якобы, чтобы предотвратить угрозу нападения Украины на квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР".
Он добавил, что "денацификация Украины предусматривает отмену любых законов, дискриминирующих русскоязычное население".
По словам Лаврова, "иллюзия, что мы можем обрести западных партнеров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников".
По словам Лаврова, "иллюзия, что мы можем обрести западных партнеров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников".