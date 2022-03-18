Кулеба о "мирном соглашении", опубликованном Financial Times: "То, что они написали, – это требования России, на которые Украина приводит свои контраргументы"

Президент Украины Владимир Зеленский никаких поручений сдавать национальные интересы никому не ставил. И все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает – это просто информационная война.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя информацию Financial Times о том, что Украина и Россия на переговорах обсуждают мирное соглашение по 15 пунктам, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, кто именно был источником для Financial Times, но в принципе, что они написали – это требования России. Это происходило не на моей встрече с Лавровым, это происходило на так называемом белорусском треке переговоров. Пришла Россия, положила документы и говорит – вот наши требования: Наша делегация взяла этот документ, начала его изучать, выносить контраргументы, т.е. российские предложения, на которые Украина приводит свои контраргументы", – рассказал министр.

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Сейчас переговоры на белорусском треке – это такая окопная война. Они сидят в своем окопе, мы сидим в своем окопе и перестреливаемся аргументами. Поэтому утверждать, что мы пошли на все эти вещи и обо всем уже договорились – это неправда. Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал – это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Финал – это соглашение. Соглашение – это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений. Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что или мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, или должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки реалистичен, поэтому мы должны понимать как общество, как государство – чтобы прекратить войну, нам нужно соглашение. Дипломатия работает над тем, чтобы это соглашение было максимально выгодным для Украины", - добавил Кулеба.

"Президент никаких поручений никому сдавать национальные интересы не ставил. Задача, которую ставит президент, очень четкая: максимально жесткие и четкие гарантии безопасности Украины. И все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает – это просто информационная война, в которой мы имеем наконец-то научиться быть серьезными, взрослыми людьми и не вестись на вбросы", - резюмировал он.

Ранее Financial Times сообщила о том, что Украина и Россия на переговорах обсуждают мирное соглашение по 15 пунктам.