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Войска РФ почти исчерпали запас ракет: российские предприятия ВПК перевели на круглосуточный режим работы, - Генштаб ВСУ

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Войска РФ почти исчерпали запас ракет: российские предприятия ВПК перевели на круглосуточный режим работы, - Генштаб ВСУ
Войска РФ почти потратили запас ракет и некоторых видов боеприпасов.

Об этом сообщил Гештаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заканчиваются "Калибры" и "Искандеры". – Генштаб

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Топ комментарии

  • krot_lub
    Я вірю в рукожопих, ракети будуть вибухати ще на старті
  • Андрей Дрофяк
    а незабаром і на довічний режим - до пекла
  • Мобильный крематорий
    По факту хрюсия работает в режиме военного времени, на своем пределе. Это очень хорошо. Где спешка, там ошибки. Круглосуточная работа станков выработает и без того малый ресурс. Вполне вероятны аварии.
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