Войска РФ почти исчерпали запас ракет: российские предприятия ВПК перевели на круглосуточный режим работы, - Генштаб ВСУ
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Войска РФ почти потратили запас ракет и некоторых видов боеприпасов.
Об этом сообщил Гештаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.
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