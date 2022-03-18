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РФ изменила тактику из-за потерь. Мы сбили почти 100 самолетов, - командование Воздушных Сил

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РФ изменила тактику из-за потерь. Мы сбили почти 100 самолетов, - командование Воздушных Сил
Украинским военным с начала войны удалось сбить около 100 вражеских самолетов. России пришлось поменять тактику из-за колоссальных потерь.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская авиация уничтожила около четверти самолетов и половину вертолетов РФ.

"Тактику они изменили, потому что несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то скоро будем иметь "юбилей" - 100 сбитых самолетов (всего к началу войны они собрали 450), а по вертолетам уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по ним средствами ПВО, уничтожено около полусотни единиц, несколько удалось захватить", - сказал Юрий Игнат.

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Саша Пончик
    Такого позора касап ещё не знал. Слава Украине!
  • Артемій Золотарь
    Кацапы много раз позорно терпели поражений: от Наполеона,Японии, Финляндии,Афганистана,от Польши(1920 год),но именно ЗСУ их принудит к безоговорочной капитуляции.Лет на 100 рашисты умолкнут,а что дальше?Поэтому их надо развалить на "куски" и мы поможем всем народам,кто будет освобождаться от фашо-рашистов!
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