Соревнование стран за право провести встречу Зеленского и Путина ожесточеннее, чем за проведение Олимпиады, - Кулеба

Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам и Украина к этому разговору готова", - рассказал он.

"Это та самая история, которая была с нормандским саммитом. Путин говорил: "я же готов к нормандскому саммиту, но надо наработать. А с чем мы выйдем из этого саммита? Пусть наши помощники все согласуют, а потом мы выйдем на встречу и все освятим". Но сейчас кардинально другая ситуация. Сейчас есть вопросы, которые переговорщики не могут решить. То есть, они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать , но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов, поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезная, то есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали, а пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу касательно того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее, а для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с Министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности. Все сосредоточены на этих вещах – президент Зеленский, глава Офиса Андрей Ермак, премьер-министр, министерство обороны, МИД, все работают над тем, чтобы у страны была как можно более сильная позиция. Это сейчас ключевое", - объяснил Кулеба.

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"Уже конкуренция, уже там соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу (Путина и Зеленского. - Ред.). Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - отметил министр.