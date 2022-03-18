России за все придется заплатить и не только деньгами, но и посадкой конкретных людей, - Кулеба

Вопрос об ответственности России за причиненный ущерб и убийства украинцев Украина будет проводить через Международный суд ООН.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вопросы выплаты Россией репараций за причиненный ущерб и убийства украинцев, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос, который мы поднимаем на всех абсолютно форматах. Президент публично об этом говорил. Мы будем этот вопрос проводить через Международный суд ООН. Безусловно, за все придется заплатить и не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, совершавших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Я очень высокогуманистический человек и воспитан на основе человечности. Но за каждую слезу, за каждую каплю крови, за каждый разбитый кирпичик Россия будет платить. И сколько я буду заниматься своей работой, столько буду работать ради того, чтобы это произошло", - заявил глава МИД.

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