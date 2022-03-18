"Европейский путь Украины начался", - фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Я заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - написала она.
Ожидалось, что президенты Еврокомиссии и Украины обсудят процедуру движения до получения статуса кандидата, включая предоставление Украине опросника, являющегося этапом на этом пути.
Фон дер Ляйен также сообщила о выделении 2-го транша макрофинансовой помощи Украине в размере около 300 миллионов евро.
"Эти деньги сейчас нужны смелым людям Украины. Они поддержат финансы страны, поскольку эта дурацкая война все еще продолжается", - подчеркнула она.