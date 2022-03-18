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"Европейский путь Украины начался", - фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС

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"Европейский путь Украины начался", - фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила, что европейский путь Украины уже начался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Я заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - написала она.

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Ожидалось, что президенты Еврокомиссии и Украины обсудят процедуру движения до получения статуса кандидата, включая предоставление Украине опросника, являющегося этапом на этом пути.

Фон дер Ляйен также сообщила о выделении 2-го транша макрофинансовой помощи Украине в размере около 300 миллионов евро.

"Эти деньги сейчас нужны смелым людям Украины. Они поддержат финансы страны, поскольку эта дурацкая война все еще продолжается", - подчеркнула она.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    8 лет украинцев уговаривали не качать лодку АТО ХУТИН НАПАДЕТ
    ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
    Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
    ТО ХУТИН НАПАДЕТ
    Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
    ‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
  • Rino Onix
    Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світі і її територія збільшиться у двічі.
  • Roman I 19915c5b
    Ок. Крок у вірному няпрямку ✊🇺🇦
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