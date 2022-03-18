Заключение Еврокомиссии по членству Украины в ЕС будет готово через несколько месяцев, - Зеленский
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Заключение Европейской комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлено в течение нескольких месяцев.
Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"У него был предметный разговор с Президентом ЕК фон дер Ляен. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев", - написал он.
Зеленский отметил, что Украина и Еврокомиссия совместно двигаются к своей стратегической цели.