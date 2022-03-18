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Заключение Еврокомиссии по членству Украины в ЕС будет готово через несколько месяцев, - Зеленский

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Заключение Еврокомиссии по членству Украины в ЕС будет готово через несколько месяцев, - Зеленский
Заключение Европейской комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"У него был предметный разговор с Президентом ЕК фон дер Ляен. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев", - написал он.

Зеленский отметил, что Украина и Еврокомиссия совместно двигаются к своей стратегической цели.

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Топ комментарии

  • Roman I 19915c5b
    Працюй далі, Зєля, тисни, дзвони, пиши, кричи ! Може потім ми тебе вибачимо. Дій, курва!
  • Bob Fayn
    В четвертый раз 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского разбила русскую понтонную переправу на одном и том же месте.
  • Мое Родителей
    Типа дали "себе" нам пару месяцев для завершения войны и что из этого выйдет.посмотрят?
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