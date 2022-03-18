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Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию

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Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел очередные переговоры с премьер-министром Великобритании. Сообщил о героической борьбе народа Украины с агрессией РФ. Благодарны за весомую поддержку, в частности безопасность. Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине", - написал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    George Tuka
    Мене починають відверто турбувати два тренди, які я спостерігаю в українському інформаційному просторі протягом останніх кількох днів.

    Тренд перший.
    «Це не війна російського народу. Це - війна Путіна!»
    Як я розумію, за штурвалом того літака, який скинув бомбу на Драматичний теарт в Маріуполі, навколо якого велитенськими літерами було написано «ДЕТИ», за штурвалом сидів сам Путін? Так? І саме Путін завантажував ту бомбу в той самий літак, вірно? І саме Путін здійснює технічне обслуговування літака? ОК.
    А, хто натискав кнопку «пуск» того ракетного комплексу, який влучив в житловий будинок в Києві? Знов Путін…
    І над Харковом літає постійно сам Путін? І в Рубіжному знищив більше 20-ти будинків теж Путін?..
    Ладно, так і запишемо: «русские не виноваты в убийствах украинцев».
    Тренд другий.
    Україні потрібно дати можливість Путіну вийти з халепи, зберігаючи «власне обличча». Тому ми повинні піти на певні компроміси.
    Знаєте, дуже важко тримати себе в рамках цензури… Але, 99.99% тих «експертів», які пропонують «компрміси», вони не втратили а ні близьких, а ні рідних. Навіть житла свого не втратили! Вони взагалі нічого не втратили!!!
    А ви, «експерти», запитайте у тих , хто ВТРАТИВ! Втратив батьків, братів, дітей… Спитайте тих, хто за мить опинився без даху над головою?!!
    Знов чую звук старої пісні про «договориться посредине»!..
  • Bob Fayn
    В четвертый раз 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского разбила русскую понтонную переправу на одном и том же месте.
  • Назар Курта
    Во первых, - не путин а *****. Во вторых коллективное ***** состоящее из 71% народонаселения расийской пенетрации. В третьих, - быдло абсолютно осознает что его обманывают, но быдло на рисии это такие же шовинисты как и *****.

    И самое важное, расиянен не переживет никогда того факта что украинцы живут лучше чем он в стране более развитой чем он, и является не "младшим братом". Если вы этого не знаете то вы никогда не общались с расиянами.
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