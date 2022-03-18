Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел очередные переговоры с премьер-министром Великобритании. Сообщил о героической борьбе народа Украины с агрессией РФ. Благодарны за весомую поддержку, в частности безопасность. Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине", - написал Зеленский.

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