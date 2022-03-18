Новости

Байден будет говорить с Цзиньпином. РФ могут умножить на ноль, - Климкин

28 23044
Байден будет говорить с Цзиньпином. РФ могут умножить на ноль, - Климкин
Китай не хочет, чтобы Россия победила в войне, но боится совместной победы Украины и Запада.

Об этом пишет в телеграме бывший министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Байден поговорит с лидером Китая Си Цзиньпином. Китайцам российская война против нас уже поперек горла. Рост цен на нефть и продовольствие им совсем не нравится, они от них зависимы. Они поражены неудачами российской армии, ведь многие годы китайские офицеры учились в российских военных академиях", - пишет Климкин.

Бывший глава МИД считает, что Китай опасается победы Украины и Запада. И что именно сейчас пора договориться о будущем партнерстве между Китаем и США без России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс

"Сегодня день, когда Россию могут умножить на ноль. Это будет не сразу, но будет. А известные шутки о юане вместо рублей уже не будут анекдотами", - добавил он.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Надеюсь договорятся
  • Александр Петров fb6b30c7
    Товарооборот с кацапией Китая 150 млрд баксов. С ЕС+ США 1 трлн баксов. Думаю Китай сделает правильный выбор
  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    В мене багато знайомих в Німеччині. Останнім часом спілкуюсь виключно з етнічними німцями. Вони прекрасно орієнтуються в ситуації, тому, що не дивляться рашистьських новин. Ваш колега часом не "аусзіттлер" десь із Казахстану?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости