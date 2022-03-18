Байден будет говорить с Цзиньпином. РФ могут умножить на ноль, - Климкин
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Китай не хочет, чтобы Россия победила в войне, но боится совместной победы Украины и Запада.
Об этом пишет в телеграме бывший министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Байден поговорит с лидером Китая Си Цзиньпином. Китайцам российская война против нас уже поперек горла. Рост цен на нефть и продовольствие им совсем не нравится, они от них зависимы. Они поражены неудачами российской армии, ведь многие годы китайские офицеры учились в российских военных академиях", - пишет Климкин.
Бывший глава МИД считает, что Китай опасается победы Украины и Запада. И что именно сейчас пора договориться о будущем партнерстве между Китаем и США без России.
"Сегодня день, когда Россию могут умножить на ноль. Это будет не сразу, но будет. А известные шутки о юане вместо рублей уже не будут анекдотами", - добавил он.