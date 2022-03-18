Новости • Агрессия России против Украины, Война

В Киеве возобновили работу 400 предприятий

7 22626
В Киеве возобновили работу 400 предприятий
Около 400 предприятий Киева снова работают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевской городской военной администрации.

Заместитель председателя КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич отметил: "В настоящее время на карте почти 400 предприятий. Киев работает!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине начало работу третье предприятие, эвакуированное из регионов, пострадавших от российской агрессии

Посмотреть, какой бизнес возобновил работу, можно на карте или в приложении "Киев Цифровой".

В столице работают кофейни, магазины одежды и обуви, парикмахерские, стоматологии, ремонтные сервисы и т.д.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сергей Владимирович b9c38e15


  • olele
    ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу Днепра.

    «Мы полностью сорвали планы врага. По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах. По левому берегу у оккупантов было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий», - рассказал бригадный генерал Александр Грузевич https://t.me/charter97_org/66941
  • Cristoffor Columbus
    ремонт обуви будут бомбить или парикмахерскую? любой вылет самолета стоит от 40 тыс у.е. плюс риск сбития. в чем там военная польза объектов
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости