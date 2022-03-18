Акцент освещения меняется. Китайские СМИ чаще сообщают о вторжении России в Украину, - NYT
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.
Сообщается, что акцент на освещении войны России против Украины смещается с восхваления российской военной мощи в сторону мирных переговоров и освещения информации о жертвах ударов по мирному населению.
Также популярность русской пропаганды упала в китайской социальной сети Weibo. Накануне единственным топовым материалом Weibo о войне было выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США.
По мнению профессора международных отношений в университете Жэньминь в Пекине Ши Иньхуна, это свидетельствует о сдвигах в официальном дискурсе Китая.
"Это основано на изменении общественного мнения в материковом Китае", - отметил он.
Как пишет NYT, в первые дни войны на государственном канале телекомпании CCTV в основном подчеркивалось господство российских вооруженных сил в "операции" на территории Украины. Но на этой неделе появилось больше сюжетов с участием Зеленского и прямые упоминания о нападении со стороны России.
Аналогичный сдвиг наблюдается в Информационной политике CGTN America – глобального подразделения Государственной телерадиовещательной компании Китая.
"То, чему Китай симпатизирует, – это не Украина как суверенное государство, а украинский народ", – уточнил профессор Ши.