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Мы станем полноправным членом ЕС - Зеленский

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Мы станем полноправным членом ЕС - Зеленский
Украина отстроит всю инфраструктуру, которая была уничтожена в результате российского вторжения в нашу страну.

Об этом сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отстроим все – я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС – каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих – без тысяч сердец, остановленных этой войной. Вечная память каждому , кто отдал жизнь за Украину!", - заметил глава государства.

По его словам, президент Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.

"Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем. Уверен. Также договорились о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Тем, кто за границей и внутри нашего государства", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен: Украина продолжает продвижение к членству в ЕС

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Дай Бог! Вообще не хочется чтобы ********* затянула нас в свое совковое болото опять на кучу лет.
  • Rino Onix
    Тільки потрібно відбудовувати з розумом, над цим має працювати потужна група архітекторів.
  • Александр d30dc4a6
    А почему этот заглядыватель в разные места путину, не скажет за чей счет будет это восстановление?
    Почему не говорит, что оккупант компенсирует все потери и разрушения?
    Если он сдаст плешивой собаке Украину, то ни Европа, ни Америка, не даст ни копейки на восстановление.
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