ГМС возобновляет работу. Украинцы могут снова делать загранпаспорта и ID-карты

С 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, находящиеся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновляют работу по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, ГМС будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу, спасаясь от войны.

Отныне граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в определенный орган ГМС, работающих с учетом соблюдения безопасности условий военного положения.

Также в ГМС напоминают, что оформление документов возможно осуществить в любом территориальном органе или подразделении ГМС, независимо от зарегистрированного места жительства.

Поскольку ситуация относительно работы территориальных органов ГМС на сегодняшний день является динамичной, узнать о графике их работы можно, позвонив в соответствующие территориальные органы. Номера телефонов можно найти здесь.