Швейцария присоединится к четвертому пакету санкций ЕС против России

Швейцария вслед за Европейским Союзом вводит санкции против России, аналогичные внедренному Брюсселем, они вступят в силу в ближайшие дни, говорится в заявлении швейцарского правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"18 марта Федеральный совет Швейцарии принял решение также внедрить эти санкции ЕС. Соответствующие меры вступят в силу в ближайшие дни..." - отмечается в нем.

Следовательно, Швейцария, среди прочего, введет запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, однако правительство отмечает, что такие санкции касаются лишь небольшой части мирового экспорта Швейцарии таких товаров.

"Запрет на экспорт товаров роскоши, имеющихся в новых санкциях, затрагивает лишь небольшую часть глобального экспорта Швейцарии таких товаров. Однако определенные компании это коснется серьезно", - говорится в заявлении.

Ранее на этой неделе ЕС принял четвертый пакет санкций в отношении РФ. Он предусматривал запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Под запрет попали автомобили стоимостью более 50 тыс. евро и мотоциклы дороже 5 тыс. евро, аксессуары и запчасти к ним, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, предметы искусства и антиквариат; экипировка для горных лыж, гольфа, подводного плавания и парусного спорта; разнообразные бильярды и аксессуары к ним, электронная техника, видеоигры, столовое серебро и фарфор, ковры, разнообразная одежда.

Кроме того, санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции, запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

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Новыми санкциями также были запрещены транзакции с рядом госкомпаний и инвестиции в сфере энергетики РФ, однако исключения были сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Кроме этого, в санкционные списки были внесены девять компаний, связанных с обороной промышленностью РФ.