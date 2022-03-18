Отец и сын пытались притвориться многодетными папами для выезда за границу, - Госпогранслужба. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
Сегодня ночью в пункт пропуска "Ужгород" на выезд из Украины прибыли двое мужчин – отец и сын. На контроль вместе с паспортами оба предоставили по три свидетельства о рождении ребенка.
Согласно решению правительства, мужчины, которые содержат трое или более детей, имеют право на выезд за пределы Украины в военное время. Поэтому "сообразительные" мужчины решили воспользоваться этой нормой законодательства и притвориться многодетными отцами.
"В ходе проверки документов пограничники установили, что пять из шести свидетельств о рождении поддельные. Липовые документы установленным порядком переданы сотрудникам Нацполиции. Мужчин через границу не пропустили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в действиях мужчин усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".