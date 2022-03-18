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Отец и сын пытались притвориться многодетными папами для выезда за границу, - Госпогранслужба. ФОТО

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Пограничники Чопского отряда помешали незаконному выезду из страны двух военнообязанных мужчин, выдававших себя за многодетных родителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Отец и сын пытались притвориться многодетными папами для выезда за границу, - Госпогранслужба 01

Сегодня ночью в пункт пропуска "Ужгород" на выезд из Украины прибыли двое мужчин – отец и сын. На контроль вместе с паспортами оба предоставили по три свидетельства о рождении ребенка.

Согласно решению правительства, мужчины, которые содержат трое или более детей, имеют право на выезд за пределы Украины в военное время. Поэтому "сообразительные" мужчины решили воспользоваться этой нормой законодательства и притвориться многодетными отцами.

"В ходе проверки документов пограничники установили, что пять из шести свидетельств о рождении поддельные. Липовые документы установленным порядком переданы сотрудникам Нацполиции. Мужчин через границу не пропустили", - говорится в сообщении.

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Отец и сын пытались притвориться многодетными папами для выезда за границу, - Госпогранслужба 02

Отмечается, что в действиях мужчин усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Окопы рыть отправить этих бздунов
  • Гыг с Вами
    с одной стороны хорошо,что они не нарожали шестерых...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ДВА ДЄБІЛА-ЕТО...
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