"Мариуполь нужно деблокировать и закрыть над ним небо", - Жорин

Сегодня все украинцы и весь мир должны сконцентрироваться на том, что защитить и не отдать Мариуполь.

Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин. Сейчас он находится в Киеве и командует подразделениями "Азова", защищающими столицу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, кто сейчас защищает Киев, Харьков, Сумы, Николаев, все вдохновляемся и берем пример именно с воинов, которые сейчас защищают Мариуполь. Они настоящие герои для всех нас, потому что держат город ценой безумных усилий и уничтожают врага каждый день на каждом шагу. Это очень тяжело – там катастрофическая гуманитарная и военная ситуации. Город и его защитники находятся в полном окружении уже достаточно давно", - рассказал собеседник.

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По его словам, россияне, как это обычно для них, сознательно убивают гражданских. Максим Жорин напомнил, как цинично и совершенно сознательно нападавшие попали в Драматический театр, где было самое большое убежище в городе. Где скрывалось более тысячи человек. Это было исключительно убежище для гражданских, и никаких военных там не было. Как и не было ни одного военного объекта рядом. А до этого они так же цинично и сознательно стреляли по роддому, больницам, укрытиям, где находятся местные.

"Понятно, что россияне пришли сюда с четкой целью – полностью уничтожить украинцев. Речь не идет о военных, или об "Азове", о котором они там много говорят. Сейчас они видят "Азов" в каждом украинце. Именно поэтому они сознательно убивают гражданских и уничтожают нашу инфраструктуру", - уверен Жорин.

Он сказал, что сегодня очень важно, что в стране начался флешмоб в поддержку героев, защищающих Мариуполь. "Сегодня все украинцы и весь мир должны сконцентрироваться на том, что защитить и не отдать Мариуполь. Также очень важно деблокировать Мариуполь и закрыть над ним небо", - резюмировал Максим Жорин.

Напомним, что до этого о необходимости немедленной деблокады Мариуполя говорили основатель полка "Азов", лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий и заместитель командира полка "Азов" с позывным Калина, защищающие город.