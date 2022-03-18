Все европейские порты следует заблокировать для РФ. Российские коммерческие суда должны следовать за российским военным кораблем, - Зеленский
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинскому народу, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарен всем общественным инициативам из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это правильно. Это хороший пример, которому нужно подражать всем общественным структурам, всем профсоюзам и бизнес-ассоциациям", - отметил глава государства.
По его словам, если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны.
"В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей. Действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только ущерб и никакой выгоды", - предупреждает президент.
"Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда следовали за российским военным кораблем. Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибылей, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан", - добавил он.