Все европейские порты следует заблокировать для РФ. Российские коммерческие суда должны следовать за российским военным кораблем, - Зеленский

Все европейские порты должны быть заблокированы для российских коммерческих судов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинскому народу, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен всем общественным инициативам из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это правильно. Это хороший пример, которому нужно подражать всем общественным структурам, всем профсоюзам и бизнес-ассоциациям", - отметил глава государства.

По его словам, если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны.

"В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей. Действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только ущерб и никакой выгоды", - предупреждает президент.

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"Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда следовали за российским военным кораблем. Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибылей, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан", - добавил он.