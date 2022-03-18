Польша увеличит численность армии до 300 тыс. человек

Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон об обороне. Он предполагает увеличение польской армии и оборонных расходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Предполагается, что численность польских вооруженных сил будет увеличена до 300 тыс. человек, в том числе 50 тыс. в территориальной обороне. В настоящее время их численность составляет около 150 тыс. человек.

Оборонные расходы в этом году составят не менее 2,2% от ВВП, а с 2023 года будут увеличены до 3% ВВП. Правительство будет каждые четыре года утверждать план перевооружений на 15-летний период. Законом предусмотрены дополнительные выплаты военнослужащим.

Будет введена добровольная служба в резерве. Добровольцы смогут пройти 28-дневную базовую подготовку, а затем 11 месяцев специальной подготовки. Решение позволит увеличить количество квалифицированных резервистов.

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