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Более 30 населенных пунктов Киевщины освобождены от оккупантов, - Зеленский

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Более 30 населенных пунктов Киевщины освобождены от оккупантов, - Зеленский
С начала нападения России на Украину вооруженные силы смогли освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, временно оккупированных врагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеообращения 18 марта.

"За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом", - сказал президент Украины.

По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения обороной Киева руководит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Зеленский добавил, что благодаря профессиональным и мужественным действиям Сырского враг понес значительные потери, а затем отброшен от столицы.

Президент отметил, что наградил Сырского орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

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  • Ирина Параскевич
    Дай Бог!! Слава Украине! Героям Слава! Слава ЗСУ!! Родненькие наши. сыночки наши. гоните эту нечисть! Пусть Бог вас оберегает! Низкий поклон вам!
  • экзорцист
    Хотіли лаптеногі побачити бандерівців? Побачили. Ще й Шухевич підтянеться з Донцовим.
  • vivienn lee
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