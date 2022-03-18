ВСУ укрепляют третье кольцо обороны Киева

ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич во время брифинга в Медиа-центре Украины.

"Киев – главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны.

В настоящее время по правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По левому берегу его остановили.

Но противник цинично расстреливает нашу инфраструктуру. Для неприятеля перекрываются главные пути входа. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлениях противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны", - рассказал Грузевич.

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По его словам, вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, ракеты, которые сбивают наши защитники, падают на город и наносят ущерб инфраструктуре.

Два сложных направления, из которых противник наносит ракетные удары – с Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. В настоящее время идет работа над системой, которая сведет к минимуму попадание ракет в гражданское население, отметил Грузевич.

Он добавил, что в Киеве создана эффективная противодиверсионная система. За последние дни найдены и уничтожены ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.

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