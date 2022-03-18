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Журналистка Hromadske Виктория Рощина, предположительно, находится в плену у российских оккупантов, - заявление редакции

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Журналистка Hromadske Виктория Рощина, предположительно, находится в плену у российских оккупантов, - заявление редакции
Журналистка hromadske Виктория Рощина снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

11 марта мы опубликовали текст, в котором она рассказывает о том, как живет во временно оккупированный Энергодар.

"В эти дни журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более двух недель ежедневно обстреливают российские войска", - говорится в сообщении.

11 марта вечером Виктория Рощина, вероятно, была в пути из Запорожья в Мариуполь и имела плохую связь, поэтому мы почти не смогли говорить по телефону. Известно было только то, что из Энергодара к тому времени она уже уехала.

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12 марта мы не смогли выйти на связь с Викторией. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.

Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной.

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    мы имеем дело с террористами, у которых нет ни правил ни совести, как можно быть настолько неосторожными..., для них нет разницы: ребенок, старик, женщина, священник или журналист, это просто цели...
  • 4uxpux
    Это не повод менять на срочников и прочую фашистскую сволоч
  • Nika Joy
    Каждое преступление России должно быть освещено в печати и разнесено по всему миру. Это очень важно. Чтобы все про них знали, что они совершают.
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