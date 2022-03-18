Киберполиция заблокировала 1,5 тысячи вражеских ресурсов, - Клименко

Киберполиция заблокировала 1500 вражеских ресурсов, у которых было около 15 млн аудитории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, граждане активно помогают правоохранителям противодействовать российским оккупантам на информационном фронте. С помощью чат-ботов в Телеграме пользователи сообщают о враждебных действиях на территории нашего государства, а также о пропаганде и дезинформации.

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Клименко напомнил, что 26 февраля киберполиция создала телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA – https://t.me/stoprussiachannel и телеграмм-бот – https://t.me/stopdrugsbot.

"С момента создания к каналу присоединились почти 150 тысяч участников. Они направили более 3 200 000 жалоб на различные информационные ресурсы оккупантов, - отметил Клименко. - Также заблокировано более 3 тысяч публикаций, оправдывающих военные преступления и гибель мирного населения Украины".

Клименко добавил, что еще в один специальный бот в Телеграме "Народный мститель" - https://t.me/ukraine_avanger_bot пользователи могут сообщать о метках, оставленных врагом, обнаруженной технике или военных-оккупантах, случаях мародерства, а также месте нахождения снарядов, что не разорвались.

По состоянию на 18 марта через бот поступило более 44 тысяч сообщений.