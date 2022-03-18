Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не в интересах Китая: "Это то, чего мы не хотим видеть"
Об этом сообщили государственные СМИ Китая после разговора двух лидеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По информации китайских медиа, Си Цзиньпин сказал в разговоре с Байденом по видеосвязи, что межгосударственные отношения не должны перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не отвечают никаким интересам.
"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – цитируют госСМИ китайского лидера.
Согласно сообщениям, Си Цзиньпин сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.
Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.