Греция восстановит роддом в Мариуполе, уничтоженный российской армией, - премьер Мицотакис
3 38517
Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о готовности Греции построить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава греческого правительства сообщил в Твиттере.
"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - написал он.
Напомним, российские войска 9 марта разбомбили роддом в Мариуполе. 16 марта – сбросили бомбу на драматический театр, в бомбоубежище которого скрывалось около тысячи человек.
Министр культуры Дарио Франческини 17 марта заявил, что Италия готова восстановить уничтоженный российскими захватчиками драмтеатр в Мариуполе.