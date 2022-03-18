Новости • Агрессия России против Украины, Война

Греция восстановит роддом в Мариуполе, уничтоженный российской армией, - премьер Мицотакис

3 38517
Греция восстановит роддом в Мариуполе, уничтоженный российской армией, - премьер Мицотакис
Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о готовности Греции построить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава греческого правительства сообщил в Твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мариуполь нужно деблокировать и закрыть над ним небо", - Жорин

"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - написал он.

Напомним, российские войска 9 марта разбомбили роддом в Мариуполе. 16 марта – сбросили бомбу на драматический театр, в бомбоубежище которого скрывалось около тысячи человек.

Министр культуры Дарио Франческини 17 марта заявил, что Италия готова восстановить уничтоженный российскими захватчиками драмтеатр в Мариуполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В театре Мариуполя прятались по меньшей мере 1300 человек, живыми вышли 130, - нардеп Тарута

Топ комментарии

  • Dust
    дякуємо наперед !

    але зараз важливіше, щоб Греція передала Україні комплекси С-300, які одержала свого часу від Німеччини.
    ці комплекси потрібні для захисту України та Мариуполя, у тому числі і наших громадян -

    азовських греків Донбасу
  • Зэлэный_Змий
    Когда с Украины погонят рашку, то в страну пойдут такие вливания бабла, что и без всяких придурков всё будет отстроено в лучшем виде. Бабла будет настолько много, что Зеля будет делать дороги из кокса совковой лопатой. Можете даже не сомневаться. Но сейчас на повестке дня немного другие вопросы.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости