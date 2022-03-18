Греция восстановит роддом в Мариуполе, уничтоженный российской армией, - премьер Мицотакис

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о готовности Греции построить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава греческого правительства сообщил в Твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мариуполь нужно деблокировать и закрыть над ним небо", - Жорин

"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - написал он.

Напомним, российские войска 9 марта разбомбили роддом в Мариуполе. 16 марта – сбросили бомбу на драматический театр, в бомбоубежище которого скрывалось около тысячи человек.

Министр культуры Дарио Франческини 17 марта заявил, что Италия готова восстановить уничтоженный российскими захватчиками драмтеатр в Мариуполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В театре Мариуполя прятались по меньшей мере 1300 человек, живыми вышли 130, - нардеп Тарута