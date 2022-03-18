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Папа Франциск назвал войну России в Украине "извращенным злоупотреблением властью": "Мы не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века"

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Папа Франциск назвал войну России в Украине "извращенным злоупотреблением властью": "Мы не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века"
Трагедия войны, происходящая в центре Европы, поражает весь христианский мир, вновь представший перед "извращенным злоупотреблением властью" и "фанатическими интересами захватчика".

Об этом говорится в письме Папы Римского Франциска к председателю Совета епископских конференций Европы архиепископу Вильнюсу Гинтарасу Грушасу по случаю открытия в пятницу, 18 марта, в столице Словакии Братиславе III Европейских католических социальных дней, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трагедия войны, разворачивающаяся в центре Европы, поражает нас; мы никогда не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века", - написал Папа Франциск.

Он отметил, что человечество вновь предстало перед угрозой "извращенного злоупотребления властью и фанатичных интересов, обрекающих беззащитных людей на страдания от брутальной жестокости".

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"Страшный крик о помощи наших украинских братьев и сестер побуждает нас как общину верующих не только серьезно задуматься, но и плакать вместе с ними и что-то для них делать; разделить страдания народа, чья идентичность, история и традиции были ранены", - сказал он. понтифик.

Папа призвал верующих продолжать молиться за то, чтобы "те, в чьих руках находится судьба наций, сделали все возможное для прекращения войны и начала конструктивного диалога для завершения огромной гуманитарной трагедии, которую она ведет".

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Топ комментарии

  • Rino Onix
    Україна дзвонила во всі дзвони, але її ніхто не чув.
  • Александр Петров fb6b30c7
    Да скажи ты уже наконец, что путлер это антихрист. Сколько можно бояться
  • Энди Мир
    Кошторис траси Миколаїв- Кропивницький пряме підтвердження цих дзвонів.
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